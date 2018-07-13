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Власти Тульской области будут компенсировать фермерам часть затрат на покупку техники

Экономика и бизнес
13 июля, 19:46 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 13, июля. /ТАСС

Областным минсельхозом уже разрабатывается документ, на основании которого фермеры смогут получать финансовую поддержку

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ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Тульской области намерено в 2018 году ввести новую для региона форму поддержки фермерских хозяйств - компенсацию части затрат на приобретение зерносушильной техники стоимостью до 10 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев на выездном совещании, которое в пятницу провел губернатор Алексей Дюмин с руководителями аграрных предприятий.

С просьбой рассмотреть вопрос о компенсации части затрат на приобретение зерносушильного оборудования во время совещания к Алексею Дюмину и министру сельского хозяйства региона обратился председатель Совета фермеров Тульской области Анатолий Белянков. "Это оборудование имеет высокую стоимость и для небольших хозяйств очень проблематично его приобрести, в то же время они испытывают недостаток техники", - сказал он.

По словам Миляева, областным минсельхозом уже разрабатывается документ, на основании которого фермеры смогут получать финансовую поддержку. "Этот вопрос поднимается и крупными сельхозпроизводителями, но самые большие сложности с обеспечением сохранности зерна есть именно в малых формах хозяйствования. Поэтому мы в этом году примем на себя обязательства по компенсации части затрат на приобретение зерносушильного оборудования стоимостью до 10 млн рублей, в первую очередь для фермерских хозяйств", - отметил Миляев.

Дюмин поручил министру обеспечить подготовку, согласование и подписание соответствующего нормативного акта до 10 августа 2018 года. "У нас нет сомнений в том, что новый вид поддержки будет востребованным фермерскими хозяйствами", - сказал глава региона.

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