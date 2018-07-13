Apple учредит в Китае инвестфонд для развития возобновляемой энергетики

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Корпорация Apple намерена принять участие в создании Китайского фонда инвестиций в чистую энергетику. Совместно с другими партнерами она планирует вложить в него порядка $300 млн в течение ближайших четырех лет. Как сообщается в пресс-релизе компании, цель - произвести к 2020 году 4 ГВт чистой энергии.

"Apple присоединяется к компаниям, которые активно реагируют на изменения климата на планете, - говорится в пресс-релизе. - Мы надеемся, что эту модель удастся реализовать в глобальном масштабе, чтобы помочь предприятиям, независимо от их размера, совершить значительный вклад в сохранение нашей планеты".

Соинвесторами Apple в проекте в числе прочих выступят такие компании, как Catcher Technology, Compal Electronics, Golden Arrow, Sunway Communication и Wistron. Управлять деятельностью фонда будет DWS-Group (входит в состав немецкого финансового холдинга Deutsche Bank).

Деятельность фонда будет направлена на реализацию в Китае проектов производства чистой электроэнергии совокупной мощностью более 1 ГВт. Предполагается, что такого объема энергоресурсов хватит для обеспечения электричеством порядка 1 млн семей.

В апреле Apple сообщила о полном переходе своих учреждений во всем мире на снабжение энергией из возобновляемых источников. Компания также занимается развитием проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Китай планирует инвестировать в "зеленую" энергетику к 2020 году $379 млрд.

Как ранее сообщил Государственный комитет КНР по энергетике, общий объем возможной выработки "зеленой" энергии в 2017 году в Китае составил 650 млн кВт, что на 14% выше, чем в 2016 году. Всего в КНР в прошлом году было выработано 1,7 трлн кВт/ч "зеленой" энергии, что составляет примерно четверть от общего объема ее производства в стране.