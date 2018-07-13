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Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 1% вслед за ценой Brent

Экономика и бизнес
13 июля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Курс доллара к рублю по состоянию на 19:15 мск вырос до 62,28 рубля, курс евро -- до 72,67 рубля

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в пятницу выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,05% - до 2346,43 пункта, РТС - на 1,01%, до 1189,35 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск вырос на 0,04%, до 62,28 рубля, курс евро вырос на 0,02%, до 72,67 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,21% - до $75,35 за баррель.

"В понедельник многое будет зависеть от итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Мы предполагаем, что на фоне негативной динамики индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 2300 пунктов, индекс РТС к уровню 1150 пунктов. Пара доллар/рубль в понедельник, возможно, возрастет до 62,5 рублей, пара евро/рубль до 72,8 рублей", - комментирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

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