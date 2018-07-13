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Россия предложила развернуть в Армении аналог "Платона"

Экономика и бизнес
13 июля, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В прошлом году Ереван уже высказывал заинтересованность во внедрении системы, однако грузоперевозчики выступили против инициативы, опасаясь повышения стоимости перевозок

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил Армении внедрить систему взимания платы за проезд большегрузов, аналогичную российской системе "Платон". Соответствующая инициатива, как сообщает ведомство, прозвучала на заседании российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Российская сторона предложила армянской рассмотреть целесообразность внедрения системы взимания платы за пользование автомобильными дорогами в Армении, аналогичной российской системе "Платон", - говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в компании-операторе "РТ-Инвест транспортные системы", "Платон" обладает высокий экспортным потенциалом за счет технологических преимуществ, таких как безбарьерное движение, высокая масштабируемость, сбор цифровой информации о маршрутах с помощью точных данных спутниковой навигации. "Различные страны мира проявили заинтересованность в применении этой технологии. В случае запроса армянской стороны мы как компания-разработчик полного цикла создания системы готовы оказать техническую консультацию", - сказали в компании.

В прошлом году Армения уже высказывала заинтересованность во внедрении системы "Платон", однако грузоперевозчики выступили против инициативы, опасаясь повышения стоимости перевозок, а также отмечая сравнительно небольшую протяженность дорог в стране. Однако "Платон" может использоваться не только для взимания платы, но и для контроля за перемещением грузов со стороны заказчиков и отправителей, отмечали в компании.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 т. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за км. В Минтрансе рассчитывают, что в 2018 году сборы составят 23 млрд рублей.

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