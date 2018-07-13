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Bild: транспортное ведомство ФРГ подозревает Opel в манипуляциях с данными выхлопов

Экономика и бизнес
13 июля, 20:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июля. /ТАСС

По информации издания, ведомство нашло "неопровержимые данные" о том, что в определенных моделях "по необъяснимым причинам" во время поездки отключалась система очистки выбросов

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) проводит проверку в отношении компании Opel по подозрению в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники.

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По ее информации, ведомство нашло "неопровержимые данные" о том, что в определенных моделях "по необъяснимым причинам" во время поездки отключалась система очистки выбросов. Это касается 60 тыс. автомобилей моделей Cascada, Insignia и Zafira по всему миру, из них 10 тыс. - в Германии. По некоторым данным, автомобили, которые производятся сейчас, к ним не относятся.

На текущей неделе KBA проинформировало Opel о подозрениях и требует от автопроизводителя высказать свою позицию в течение двух недель. До сих пор руководство Opel опровергало обвинения в возможных манипуляцих.

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