Bild: транспортное ведомство ФРГ подозревает Opel в манипуляциях с данными выхлопов

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) проводит проверку в отношении компании Opel по подозрению в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, ведомство нашло "неопровержимые данные" о том, что в определенных моделях "по необъяснимым причинам" во время поездки отключалась система очистки выбросов. Это касается 60 тыс. автомобилей моделей Cascada, Insignia и Zafira по всему миру, из них 10 тыс. - в Германии. По некоторым данным, автомобили, которые производятся сейчас, к ним не относятся.

На текущей неделе KBA проинформировало Opel о подозрениях и требует от автопроизводителя высказать свою позицию в течение двух недель. До сих пор руководство Opel опровергало обвинения в возможных манипуляцих.