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Товары с растительными жирами могут запретить продавать на полках с молочной продукцией

Экономика и бизнес
13 июля, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Эта норма сделает процесс ориентации в ассортименте более удобным, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает запретить продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными продуктами. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

"Так, молочные и молочные составные продукты - продукты, произведенные без использования немолочного жира (например, йогурты с фруктовым наполнением), - должны будут размещаться отдельно от молокосодержащих и иных продуктов, произведенных с замещением молочного жира... Это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Эта норма позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, а также сделает процесс ориентации в ассортименте более удобным, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает, считают авторы документа. Кроме того, по их мнению, изменение будет способствовать развитию конкуренции.

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