СМИ: производство Coca-Cola на Украине под угрозой из-за проблем с обеззараживанием воды

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Предприятия пищевой промышленности Coca-Cola Ukraine, PepsiCo и Carlsberg Ukraine могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды. Об этом заявила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия", - сообщила она эфире радио "Громадське".

7 июля компания "Киевводоканал", ответственная за водоснабжение украинской столицы, сообщила о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране. По данным компании, в середине июня предприятие "Днепроазот" - производитель жидкого хлора, используемого для обеззараживания - предупредило о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска.

Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно потребовала от правительства и Совета нацбезопасности и обороны Украины найти решение сложившейся ситуации. По информации организации, 23 июня вопрос восстановления производства хлора обсуждался на выездном заседании Днепровской облгосадминистрации, однако "Днепроазот" так и не восстановил работу.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительство утвердило план решения кризисной ситуации. По его словам, предусмотренные в документе меры гарантируют, что "хлор будет".