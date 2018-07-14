Лавров: если Россия и США - соперники, то конкуренция должна быть честной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Если США рассматривают Россию как своего соперника, то конкуренция должна быть честной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу на телеканале RT на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия полностью контролируется Россией с помощью газовых поставок.

Инфографика "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

"Мы продаем газ Германии - это бизнес. При этом у США в Германии находятся десятки тысяч военных и десятки военных баз. Любой международный наблюдатель может на основании этих цифр сделать собственные выводы", - констатировал министр. Лавров напомнил, что Трамп на вопрос о том, кем он считает президента РФ Владимира Путина, заявил, что рассматривает российского лидера как конкурента.

"Но если говорить о соперничестве, я всегда выступал за свободную конкуренцию, потому что в основе свободного рынка лежит честная конкуренция, - продолжил министр. - Если я не ошибаюсь, 12 июля министр энергетики США Рик Перри, говоря о поставках газа в Германию, заявил, что проект "Северный поток - 2" необходимо остановить, и США могут ввести санкции против тех европейских стран, компании которых участвуют в этом проекте, под тем предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и поэтому надо построить новые терминалы для сжиженного природного газа из Америки".

"Вот это, я вам скажу, конкуренция! Конечно, если российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология и недобросовестная конкуренция", - добавил с иронией Лавров.