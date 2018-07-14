Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

ТАСС, 14 июля. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB+", прогноз "негативный". Об этом сказано в пресс-релизе агентства, распространенном в пятницу.

Согласно ему, в стране "возросли риски для макроэкономической стабильности", в том числе, "из-за увеличения дефицита по текущим расчетам" и "более сложных глобальных условий внешнего финансирования", а также роста инфляции.

"По мнению Fitch, доверие к экономической политике [Турции] в последние месяцы ухудшилось, и первоначальные меры в области политики, последовавшие за выборами в июне, увеличили неопределенность", - говорится в пресс-релизе. В агентстве добавили, что "такие условия осложнят обеспечение мягкой посадки экономики" страны.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов. Главой министерства финансов и казначейства в новом кабинете министров был назначен зять Эрдогана Берат Албайрак, который ранее возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов.