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CNN: Papa John's из-за скандала прекратит использовать образ основателя компании в рекламе

Экономика и бизнес
14 июля, 6:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Ранее Джон Шнаттер ушел в отставку

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Джон Шнаттер

Джон Шнаттер

© AP Photo/Timothy D. Easley

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's откажется от использования в рекламных материалах изображения своего основателя Джона Шнаттера, который ранее из-за скандала ушел в отставку. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN.

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Ранее на 56-летнего Шнаттера обрушился шквал критики после того, как в СМИ попала информация о том, что в мае во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес слово, обозначающее представителя темнокожей расы и считающееся в США оскорбительным. Бизнесмен принес извинения и впоследствии был вынужден уйти в отставку с поста председателя совета директоров Papa John's. В компании сообщили, что найдут ему замену "в течение ближайших недель".

Papa John's часто использовала образ Шнаттера в рекламных материалах. В частности, он был изображен на одном из логотипов компании, который печатается на коробках из-под пиццы.

В пятницу акции Papa John's упали на 3%. Из-за скандала некоторые партнеры компании уже объявили, что приостанавливают с ней сотрудничество. Среди них - известный бейсбольный клуб New York Yankees. Луисвиллский университет (штат Кентукки) объявил, что изменит название своего футбольного стадиона, который ранее был назван в честь Papa John's.

В прошлом году Шнаттер оказался в центре другого скандала после того, как он негативно высказался о действиях игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, которые в знак протеста преклоняют колено во время исполнения гимна страны перед матчами. Шнаттер тогда заявил, что эта ситуация вредит продажам компании, которая, согласно рекламному контракту, изготавливает "официальную пиццу" НФЛ.

После таких высказываний в адрес основателя Papa John's последовала критика со стороны представителей общественности, которые поддерживали игроков, выражавших таким образом протест против насильственных действий полиции в отношении темнокожих в США. Компании пришлось принести извинения, а Шнаттер был вынужден уйти с поста гендиректора сети, сохранив тогда должность председателя совета директоров.

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