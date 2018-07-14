Эксперты: пенсионная реформа "омолодит" пенсионеров Поволжья и увеличит их доходы

ТАСС, 14 июля. Эксперты в регионах Приволжского федерального округа уверены, что увеличение пенсионного возраста позволит нарастить сумму пенсионных выплат, "омолодить" пенсионеров в глазах работодателя и гарантировать им рабочие места.

Обсуждения реформы уже прошли в Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Самарской областях, республиках Татарстан, Мордовия и Марий Эл, Пермском крае и других регионах Поволжья.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров, до 18 июля законопроект должны рассмотреть все региональные парламенты.

Растет возраст - растут выплаты

Главная задача реформы - увеличить пенсионные выплаты. Саратовская областная дума, как и большинство парламентов в других регионах страны, поддержала законопроект по изменению параметров пенсионной системы. "Задача номер один - повысить размер пенсий. В условиях складывающейся демографической ситуации, когда на одного неработающего пенсионера сейчас приходится менее двух работающих, в Саратовской области - менее одного, рост пенсионных выплат невозможен", - отметил депутат регионального парламента Александр Романов.

Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области Владимир Тарасов считает, что законопроект позволит улучшить благосостояние пенсионеров, потому что освободившиеся средства пойдут на индексацию пенсий выше уровня инфляции. "В Нижегородской области 1,066 млн пенсионеров. В месяц на пенсии из бюджета области мы тратим порядка 15 млрд рублей. И регион только на 58% обеспечивает себя пенсиями, остальные средства идут из федерального бюджета", - отметил он.

По словам управляющей отделением ПФР по Оренбургской области Надежды Петровой, сегодня каждый третий оренбуржец - пенсионер. Ежегодно на пенсию выходят от 32 до 35 тыс. человек. В год на выплату пенсий область тратит 81 млрд рублей, а поступления в оренбургское отделение ПФР составляют около 36 млрд, то есть 44% от необходимой суммы. "Если сегодня на одного пенсионера нашей области приходится 1,8 единицы трудоспособного населения, а работающих и вовсе - 1,3 единицы, то в ближайшем будущем это соотношение достигнет 1:1", - сказала Петрова.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина отметила, что важнейший параметр пенсионной системы - это соотношение численности работников, за которые уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров, так называемая демографическая нагрузка. "На сегодняшний момент она достигла критических цифр: если в 1926 году соотношение было шесть к одному, в 2007 году три к одному, то в 2018 году - 1,8 к одному", - сказала она.

По словам председателя комитета по социальной политике Госсобрания Мордовии Рафаиля Аширова, в стране наблюдается постоянный рост получателей пенсий на фоне сокращения численности лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. "Аналогичная ситуация складывается и в Республике Мордовия: удельный вес численности пенсионеров в общей численности населения - 31,9%, и этот показатель с каждым годом растет", - отметил он.

"Омоложение" пенсионеров

Некоторые эксперты полагают, что пенсионная реформа позволит повысить возрастную планку трудоспособного населения в понимании работодателей. Например, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова уверена, что сейчас на рынке труда наблюдается дискриминация людей старше 40 - 45 лет при устройстве на работу.

"После увеличения пенсионного возраста эти люди станут "молодыми". С увеличением пенсионного возраста, создаются условия для активной, полноценной жизни людей более старшего возраста", - отметила Иванова.

Пензенский депутат Вадим Супиков, в свою очередь, заявил о необходимых мерах поддержки для предприятий, которые будут трудоустраивать пожилых людей. Он высказался за льготное налогообложение для организаций, которые берут на работу пенсионеров, а также за льготы по выходу на пенсию для многодетных матерей.

Право женщин на труд

Руководитель Нижегородской региональной общественной организации "Женщины Нижегородского края" Ольга Шумакова считает, что реформа позволит сохранить право женщин на труд. "Мне известно очень много случаев, когда женщины, являясь высококлассными специалистами, из-за возраста получали приглашение покинуть свой пост. Это недопустимо, особенно для людей науки, которые проходят очень длинный путь, прежде чем стать профессионалом", - пояснила она.

В то же время эксперты уверены, что у женщин должно быть право выбора: уйти на пенсию в 63 года или раньше. "Мне кажется, что повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет - это многовато, учитывая их огромный статус", - считает депутат Заксобрания Пензенской области, экс-сенатор Совета Федерации Виктор Кондрашин.

По мнению самарского гражданского активиста Натальи Киселевой, оптимальное повышение пенсионного возраста для женщин - три года. "Можно максимум года на три увеличить пенсионный возраст, но не на пять лет. Это мнение всех людей, с которыми я общаюсь, и я это мнение поддерживаю", - уточнила она.

Учиться никогда не поздно

По мнению экспертов, чтобы пенсионная реформа в стране оказалась эффективной, а сотрудники предпенсионного возраста - востребованными, необходимо ввести систему непрерывного образования. Например, председатель Республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана Хабир Иштиряков считает, что это позволит повысить конкурентоспособность пожилых людей на рынке труда.

"В стране должна быть сформирована непрерывная система образования, чтобы человек в 60 - 65 лет был конкурентоспособным, а не тогда, когда он достигнет уже пенсионного возраста и его направляют на курсы переобучения", - отметил он.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев во время обсуждения реформы подчеркнул, что в случае принятия законопроекта, в регионе будет проделана большая работа по преобразованию рынка труда на государственном и региональном уровне. Он уточнил, что необходимо создать определенные условия для того, чтобы люди до 65 лет были востребованы. Васильев также заверил, что права отдельных категорий граждан, работа которых предполагает досрочный выход на пенсию, региональные власти будут отстаивать в приоритетном порядке. Речь идет о работниках опасных и тяжелых производств, сельского хозяйства, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и других.

Наставники для молодежи

При повышении пенсионного возраста в обществе приоритетная роль будет отдана практике наставничества, передаче опыта старших сотрудников молодому поколению. По мнению вице-губернатора - заместителя председателя правительства по внутренней политике Оренбургской области Веры Башировой, большинство людей зрелого возраста продолжает работать, и без их профессионализма и опыта трудно обойтись во многих сферах.

"Необходимыми условиями реформы должны стать грамотное экспертное сопровождение, гарантии обеспечения рабочих мест, предусмотренные законодательством, повышение уровня обеспечения неработающих пенсионеров", - сказала она.

В свою очередь, министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов отметил, что непременным условием проведения пенсионной реформы является внедрение института наставничества, государственных программ повышения квалификации и переквалификации с учетом отраслей. Он полагает, что необходимо на государственном уровне создать механизмы, гарантирующие рабочие места. По его мнению, ведущая роль в этом отводится профсоюзам.