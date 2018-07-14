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Тарасенко: частью прибыли от игорной зоны "Приморье" закроют кредит на строительство Hyatt

Экономика и бизнес
14 июля, 10:19 UTC+3

Андрей Тарасенко не уточнил необходимую для закрытия кредита на строительство отелей Hyatt сумму

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ТАСС, 14 июля. Власти Приморского края направят налоги, полученные от предприятий интегрированного развлекательного курорта "Приморье", на погашение кредита, сообщил в субботу врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

"За счет игорной зоны, на которой мы заработали - это внебюджетные деньги - мы потратим, на то, чтобы закрыть кредит "Сбербанка". И будем разговаривать на равных со спонсорами, инвесторами, которые хотят прийти", - сказал Тарасенко.

О сумме, которая требуется на погашение кредита, не сообщается.

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование.

Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже несколько раз в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось. Осенью 2017 года врио губернатора Приморья поручил снять с продажи и достроить гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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