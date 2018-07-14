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Врио губернатора Приморья заявил о поддержке изменения пенсионной системы

Экономика и бизнес
14 июля, 10:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, июля. /ТАСС

По словам Андрея Тарасенко, предложенные изменения помогут поддержать нынешнее поколение пенсионеров

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко высказался в поддержку изменения пенсионной системы.

"Сегодня не поддержать реформу - это убийство дальнейшей реформы и жизни людей", - сказал он в субботу журналистам.

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По мнению главы региона, с принятием предложенных изменений будет оказана поддержка нынешнему поколению пенсионеров. "Мы отдаем, наконец, дань уважения отцам, родителям. <...> Мы можем потерпеть, подождать, не так уж обременено наше поколение [по сравнению с тем], что прошли наши отцы", - добавил Тарасенко.

По данным врио губернатора Приморского края, пенсионеры составляют треть населения региона - 600 тыс. из около 1,8 млн человек.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), его предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек, они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит предложенные правительством изменения 17 июля.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край Пенсионная реформа
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