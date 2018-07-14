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Киев подписал соглашение с корпорацией Airbus о поставках вертолетов на сумму €555 млн

Экономика и бизнес
14 июля, 12:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июля. /ТАСС

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, соглашение подразумевает поставки 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии и пограничников

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КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что украинское МВД и корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму €555 млн.

"Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн", - написал он в субботу в Twitter.

По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.

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