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Представители Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества в налоговой и таможенной сферах

Экономика и бизнес
14 июля, 12:38 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 14, июля. /ТАСС

Стороны договорились продолжать взаимодействовать для увеличения объема товарооборота между двумя странами

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ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян и посол России в Армении Сергей Копыркин обсудили в субботу вопросы двустороннего сотрудничества в налоговой и таможенной сферах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба комитета.

"В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, была высоко оценена договорная база, созданная в налоговой и таможенной сферах. Стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в вопросах налоговой и таможенной политики на различных международных платформах", - информирует пресс-служба.

Как говорится в заявлении ведомства, "между сторонами достигнута договоренность о продолжении сотрудничества для улучшения инвестиционного климата и увеличения объема товарооборота между двумя странами".

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