В РСТ заявили, что выплаты пострадавшим клиентам "Натали Турс" еще не начались

МОСКВА, 14 июля./ТАСС/. Выплаты пострадавшим клиентам туроператора "Натали Турс" еще не начались, так как пока нет информации о приостановлении его деятельности. Об этом сообщил ТАСС в субботу вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

4 июля туроператор "Натали Турс" объявил об аннулировании всех туров до октября и остановке продаж из-за финансовых проблем.

"Нет, они не начинались (выплаты - прим. ТАСС), потому что туроператор не остановил свою деятельность и страховой фонд не используется пока. Но идет достаточно активная реструктуризация. До 1/3 пользуются своими билетами, которые есть и докупают тур самостоятельно, либо это делают агентства, а затем уже эту сумму предъявляют к возврату", - заявил Барзыкин в беседе с ТАСС.

По его словам, на сегодня активно идет сбор требований к туроператору.

Также по данным члена наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, предоставленным ТАСС, "пока никакой информации о выплатах туристам нет".

Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, работает с 1992 года и продает путевки в несколько десятков стран. Компания работает в России, Казахстане, Белоруссии и Украине.