Врио губернатора Самарской области: в Газбанке не хранились бюджетные средства

САМАРА, 14 июля. /ТАСС/. Бюджетных средств в самарском Газбанке, у которого ЦБ 11 июля отозвал лицензию, не хранилось. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил в субботу врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров по итогам совещания по ситуации с Газбанком.

"Провел совещание по Газбанку. Бюджетных денег в нем не было и быть не могло. По данным Минфина, остатки по счетам МУПов и предприятий с госучастием - 230 млн рублей, но кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с госучастием - 2,29 млрд рублей, то есть, в десять раз больше. Так что о каких- то "значительных потерях" и речи быть не может, баланс обязательств иной", - написал Азаров.

Провёл совещание по Газбанку. Бюджетных денег в нем не было и быть не могло. По данным Минфина остатки по счётам МУПов и предприятий с госучастием - 230 млн.руб.

Но, кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с гос.участием -

2 290 млн, т.е. в 10-ть раз больше. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 14 июля 2018 г.

По словам врио губернатора, никаких потерь по заработной плате, как и по соцвыплатам не будет. Переданы документы на изготовление новых зарплатных карточек.

"Во вторник [17 июля] встречусь с руководством АСВ [Агентства по страхованию вкладов]. В деталях обсудим ситуацию по вкладчикам. Все компенсации по вкладам будут выплачены, в соответствии с действующим законодательством в короткие сроки [а это, по оценкам специалистов, 98%, по остальным в процессе конкурсного управления]. Буду держать ситуацию на личном контроле и дальше", - отметил Азаров.

Банк России 11 июля отозвал лицензию у Газбанка из-за накопления на его балансе значительного объема проблемных активов. Как отмечал регулятор, за последние 12 месяцев ЦБ 11 раз применял к Газбанку меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации не приняло мер по нормализации ее деятельности. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе РФ.

Как сообщалось ранее, через Газбанк получали зарплаты сотрудники ряда органов исполнительной власти. По данным отделения Пенсионного фонда России по Самарской области, пенсии и социальные выплаты через Газбанк получали около 10 тыс. человек.