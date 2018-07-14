Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помпео заявил о достижении значительного прогресса на переговорах по NAFTA

Экономика и бизнес
14 июля, 15:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

Ранее министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что США, Мексика и Канада могут возобновить переговоры о пересмотре условий NAFTA в конце текущего месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Значительный прогресс достигнут на переговорах о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Таким образом госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA в интервью телеканалу Televisa, текст которого в субботу опубликовал Госдепартамент.

Смотрите также

Министр экономики Мексики: переговоры по NAFTA могут возобновиться в конце июля

Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

Глава МИД Канады заявила, что работа по перезаключению NAFTA будет продолжаться все лето

Советник Трампа заявил, что США пока не будут выходить из NAFTA

"Был достигнут значительный прогресс, и во время моих встреч с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, а также с избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (победил на выборах 1 июля и приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря - прим. ТАСС) каждый из них дал ясно понять, что их приоритетной задачей является решение оставшихся неурегулированных вопросов, заключение соглашения [по NAFTA] с целью оставить ее [эту проблему] в прошлом двух стран", - отметил шеф американской дипломатии, который в пятницу посетил Мехико. В случае успешного пересмотра NAFTA, подчеркнул госсекретарь, "будут установлены условия для экономического роста" обеих стран.

Ранее министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что Вашингтон, Мехико и Оттава могут возобновить переговоры о пересмотре условий NAFTA в конце текущего месяца.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию американского лидера Дональда Трампа стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. Глава вашингтонской администрации ранее указал, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Торговая война
Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США Канада Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
4
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
СМИ: полиция Хельсинки не рекомендует наблюдать за кортежами Путина и Трампа из окон
7
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!