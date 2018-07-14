Помпео заявил о достижении значительного прогресса на переговорах по NAFTA

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Значительный прогресс достигнут на переговорах о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Таким образом госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA в интервью телеканалу Televisa, текст которого в субботу опубликовал Госдепартамент.

"Был достигнут значительный прогресс, и во время моих встреч с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, а также с избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (победил на выборах 1 июля и приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря - прим. ТАСС) каждый из них дал ясно понять, что их приоритетной задачей является решение оставшихся неурегулированных вопросов, заключение соглашения [по NAFTA] с целью оставить ее [эту проблему] в прошлом двух стран", - отметил шеф американской дипломатии, который в пятницу посетил Мехико. В случае успешного пересмотра NAFTA, подчеркнул госсекретарь, "будут установлены условия для экономического роста" обеих стран.

Ранее министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что Вашингтон, Мехико и Оттава могут возобновить переговоры о пересмотре условий NAFTA в конце текущего месяца.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию американского лидера Дональда Трампа стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. Глава вашингтонской администрации ранее указал, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.