Роскачество предложило ужесточить стандарты производства пива и коньяка

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Роскачество предложило закрепить в ГОСТах на коньяк и пиво не только требования к сырью для производства этих напитков, но и методики проверки соблюдения таких требований, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

"Дополнительные методики и методы контроля выводят на чистую воду тех, кто ранее мог нарушать требования закона, пользуясь невозможностью поймать их за руку. Так, более 15 лет некоторые производители рыбной продукции заменяли треску на филе, так как методов контроля не было, но Роскачество внедрило ДНК анализ, и проблема фальсификации была решена <...> От этого выигрывают и добросовестные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции, и потребители, и государство", - отметили в организации.

Фальсификация коньяка

В случае с коньяком, например, закрепление в стандарте методик проверки позволит избежать подмены виноградного спирта более дешевыми аналогами, пояснили в организации. Недавняя масштабная проверка коньяка специалистами Роскачества выявила такое нарушение в каждом третьем случае. Уличить производителей в подмене удалось, определив соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода.

"По ГОСТу коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Однако, данный ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала, из-за чего невозможно официально отличить настоящий коньяк от похожих напитков, изготовленных из другого сырья и по иной технологии. Мы считаем, что необходимо расширить методы контроля природы происхождения спирта. Поэтому нужно зафиксировать в ГОСТ метод определения соотношения изотопного состава углерода, кислорода, водорода", - считают в Роскачестве.

Эту идею уже поддержали в Росаккредитации, следует из письма заместителя руководителя ведомства Сергея Мигина (копия есть в распоряжении ТАСС) в ответ на предложение Роскачества. В Росаккредитации не ответили на запрос ТАСС.

Качество пива

Пробелы в законодательстве при контроле качества сырья есть и в пивоваренной отрасли, говорят в Роскачестве.

"По закону о регулировании алкогольной продукции частичная замена пивоваренного сырья зерном или продуктами его переработки допускается в количестве не более 20%, при этом, на данный момент отсутствует аттестованная методика контроля данного показателя. Подобный правовой пробел необходимо решать путем включения проверенных, в том числе международных, методик испытаний в обязательные требования", - считают в Роскачестве.

С конкретными предложениями по пиву в заинтересованные ведомства организация пока не обращалась. На данный момент Роскачество в несколько этапов проводит масштабное исследование рынка пива.