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Проект аэропорта "Сиверский" в Ленобласти заинтересовал специалистов из КНР

Экономика и бизнес
14 июля, 18:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июля. /ТАСС

Глава региона представил проект создания к 2023 году аэропорта коммерческой авиации и развития здесь грузового терминала

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Проект аэропорта "Сиверский" в Ленинградской области заинтересовал специалистов из китайской провинции Хэнань, расположенной на востоке центральной части КНР. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства по итогам встречи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с секретарем Коммунистической партии Китая провинции Хэнань Ван Гошэном.

"Хочу поблагодарить господина Ван Гошэна за то, что наш проект вызвал предварительный интерес. Надеюсь, что дальше в составе рабочей группы и ответственных лиц мы продолжим обсуждение", - цитирует пресс-служба комментарий Дрозденко. Глава региона представил проект создания к 2023 году аэропорта коммерческой авиации в поселке Сиверский и развития здесь грузового терминала.

По мнению властей региона, проект гармонично дополняет мощности субъекта РФ как крупнейшего портового, железнодорожного и автомобильного перевалочного узла. Ван Гошэн отметил опыт провинции Хэнань в развитии трех аэропортов и заинтересованность в партнерстве в транспортной сфере.

Китай, по данным областного правительства, занимает первое место по товарообороту среди стран-контрагентов Ленинградской области. По итогам 2017 года, он составил почти 1,4 млрд.

Сиверский - военный аэродром, построенный в 1937 году в Гатчинском районе Ленобласти. Изначально имел грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В 1977 году была построена запасная взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. С 2014 года правительство Ленобласти начало разработку вопроса передачи в собственность региону аэродромов Минобороны, в том числе Сиверского.

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