Участники "Хакатон Кавказ" создают ПО для защиты баз данных и борьбы с интернет-пиратами

ТАСС, 14 июля. Более 60 участников второго этапа регионального конкурса "Хакатон Кавказ", который проходит с 13 по 15 в Махачкале, по заданию Ассоциации IPChain создают программное обеспечение для поиска нелегально используемого аудио- и видеоконтента в интернете, защите цифровых баз данных и разработке мотивирующих игр для монетизации объектов интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.

"Поиск эффективных механизмов для отслеживания и пресечения нелегального использования интеллектуальной собственности - это минимальная часть тех задач, которые сегодня требуют решения. Мы надеемся вместе с участниками всех туров "Хакатон Кавказа" попытаться приблизиться к технологическим решениям наиболее остро стоящих сегодня перед сферой интеллектуальной собственности вопросов", - отметила вице-президент Ассоциации Валерия Брусникина.

Для каждого тура Ассоциацией IPChain подготовлены задания, которые, с одной стороны, направлены на решение важных отраслевых вопросов, а с другой - призваны познакомить участников хакатона с ключевыми аспектами защиты, оборота и монетизации прав и объектов интеллектуальной собственности, к которым относятся также их разработки.

Многоэтапный региональный конкурс "Хакатон Кавказ" стартовал 6 июля. В конкурсе заявлены пять технологических номинаций: "Интернет вещей", "ФинТех и блокчейн", "Дополненная и виртуальная реальность", "Большие данные", "Искусственный интеллект и машинное обучение". Проектным молодежным командам предстоит решить технологические задачи в сфере цифровой экономики в формате онлайн- и 48-часовых офлайн-хакатонов. Следующие отборочные испытания пройдут с 20 по 22 июля в Грозном и с 27 по 29 июля во Владикавказе, их победители поборются за главный приз в 1 млн рублей.

Как отметил генеральный директор компании "Актум" - организатора конкурса - Олег Мансуров, уже первый тур "Хакатон Кавказ" в Ставрополе продемонстрировал высокий уровень участников. "Большинство команд состоят из опытных программистов-разработчиков, но были и студенческие группы, и даже одна семейная: папа, дочь и сын, - процитировали Мансурова в пресс-службе. - Самому юному участнику хакатона - Кириллу Гончаренко - 14 лет: он занимается программированием с четвертого класса, живет в небольшом райцентре Ставропольского края".

Задачи по разработке туристических сервисов на этом отборочном этапе быстрее всех решили программисты из Unexpected Exeption, команда учла одну из важных навигационных проблем: существующие навигаторы не учитывают рельеф и перепад высот, а в гористой местности это может привести к некорректной прокладке маршрута. Среди победителей по тематике социальных сервисов оказалась студенческая команда Seals - регулярные участники хакатонов от Северо-Кавказского федерального университета.

Об IPChain

Ассоциация IPChain - Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей (РСП), Санкт Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) и банк "Новый век".

Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.