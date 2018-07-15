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AP: компания добивалась от послов некоторых стран в США поддержки плана по "Русалу"

Экономика и бизнес
15 июля, 5:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

Как отмечается в материале, лоббистская компания Mercury рассчитывала на сотрудничество Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки, которые пострадают от ввода санкций против холдинга

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© Александр Щербак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Лоббистская компания Mercury LLC (США) пыталась убедить послов нескольких стран в Соединенных Штатах направить представителям администрации президента Дональда Трампа письма в поддержку плана по сокращению контроля Олега Дерипаски над компанией "Русал". Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства юстиции США.

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Как отмечается в материале, Mercury рассчитывала на сотрудничество послов не менее шести государств, которые пострадают от ввода американских санкций против "Русала". Агентство называет в их числе Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Ямайку. Компания якобы предложила дипломатам направить подготовленные ею письма властям США. В них выражалась поддержка плану, который предполагал вывод компаний En+ и "Русал" из-под санкций путем уменьшения доли Дерипаски.

По сведениям агентства, посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс направила 14 июня в министерство финансов США письмо, практически идентичное тому, которое подготовила Mercury. Как отмечается в материале, представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их стороны писем не направляли. В дипмиссиях Германии, Ирландии и Австралии отказались сказать, было ли это сделано их представителями.

В материале утверждается, что соответствующий контракт с Mercury заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер в мае текущего года. Компания якобы должна была получить $108,5 тыс. за четыре недели работы.

Ситуация вокруг "Русала" и En+

En+ в настоящее время реализует план по выходу из-под санкций, предложенный ранее Баркером и одобренный советом директоров. Согласно ему, в частности, надо переизбрать совет директоров компании, включив в него часть независимых директоров.

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Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что En+ наняла инвестиционный банк для организации продажи части контрольного пакета Дерипаски в холдинге. По данным издания, в соответствии с планом Баркера, идет поиск новых инвесторов, чтобы снизить долю Дерипаски в En+ с нынешних 66% до менее 50%.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

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