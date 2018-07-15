Медведев поздравил работников и ветеранов металлургии с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем металлурга. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Металлургическая промышленность всегда вносила большой вклад в развитие России. Помогала ей занять достойное место среди ведущих государств. В стране немало предприятий мирового уровня. Наша задача - реализовывать с их помощью современные инфраструктурные проекты, привлекая инвестиции, создавая рабочие места. Это позволит отрасли производить конкурентоспособную продукцию, широко востребованную как у нас, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что нелегкий труд металлурга стал образцом надежности, силы духа и преданности своему делу. "Как бы тяжело ни закалялась сталь, для многих людей металлургия - дело всей жизни, подлинное призвание. Оно требует высокой выдержки и самоотдачи, жесткой дисциплины и воли", - добавил он.

Медведев также отметил, что развитие всей российской экономики немыслимо без эффективной работы всех звеньев металлургического комплекса, так как от этого зависит и укрепление индустриальной мощи РФ. "Именно поэтому ваш труд пользуется таким уважением в обществе", - подчеркнул премьер.

День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.