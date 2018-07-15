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В двух населенных пунктах Курской области отменили карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Экономика и бизнес
15 июля, 11:18 UTC+3 КУРСК КУРСК 15, июля. /ТАСС

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Михайлов

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КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты отменили карантин, объявленный ранее из-за вспышки птичьего гриппа на территории села Нижняя Грайворонка и деревни Вторая Васильевка в Курской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Михайлов.

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"На основании представления начальника управления ветеринарии Курской области об отмене карантина по гриппу птиц <…> постановляю отменить карантин по гриппу птиц на территориях с. Нижняя Грайворонка и д. Вторая Васильевка Советского района Курской области", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте администрации региона.

Как сообщалось, впервые зафиксированная вспышка птичьего гриппа произошла в Курской области в середине июня - вирус одновременно выявили в патологическом материале, отобранном от погибших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревнях Нижняя Грайворонка, Вторая Васильевка Советского района. В общей сложности в течение месяца специалисты управления ветеринарии сообщили о семи очагах гриппа птиц, обнаруженных на территории области в личных подсобных хозяйствах.

На данный момент карантин отменили в трех населенных пунктах из семи. В регионе усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, а также за поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах. По условиям карантина в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах проводится бескровный убой птицы с последующим захоронением. В регион уже поступило 70 тыс. доз препарата для вакцинации поголовья птиц в рисковых зонах и вокруг птицеводческих фабрик.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.

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