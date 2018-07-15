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Товарооборот России и Венгрии за первый квартал 2018 года вырос на четверть

Экономика и бизнес
15 июля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Будапешта развиваются в позитивном ключе

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Двусторонний товарообмен России и Венгрии за первые три месяца текущего года вырос на четверть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Вы выполнили свое обещание, приехали на финал чемпионата мира. Это неудивительно, мы все знаем, как вы любите футбол, знаем вас как футболиста хорошего, - сказал президент. - Надеюсь, вам понравится сегодняшнее мероприятие спортивное". Путин заметил, что также рад возможности обсудить со своим визави текущую повестку дня.

По оценке российского лидера, отношения России и Венгрии развиваются в позитивном ключе. "В прошлом году рост товарооборота составил 25%. Даже чуть больше, по нашим данным. В этом году за первый квартал он тоже растет примерно такими же темпами", - сообщил Путин, добавив, что соответственно увеличиваются и доходы венгерских партнеров, работающих на российском рынке.

Президент также констатировал, что все двусторонние крупные проекты в энергетике и атомной энергетике реализуются по плану. Путин с удовлетворением отметил, что РФ и Венгрию связывают диверсифицированные отношения, и сотрудничество развивается не только в ТЭК, но и в фармацевтике, и в машиностроении, и других секторах экономики. "Одна из ваших компаний занимает 4% на российском рынке в сфере поставок и производства лекарственных препаратов, - привел пример глава государства. - Это очень хороший показатель".

В свою очередь премьер-министр Венгрии отметил высокий уровень организации чемпионата мира в РФ. Он рассказал, что помимо посещения спортивных мероприятий, смог выкроить в своем графике несколько дней, чтобы провести их в Москве и Санкт-Петербурге. Орбан не скрывал восторга от посещения двух столиц и от знакомства с российской культурой. Он также проинформировал Путина о том, что посетил саммит НАТО.

Говоря о двусторонних отношениях РФ и Венгрии, Орбан посетовал на существующие санкции. "Если бы не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением двигаться вперед", - заявил он, заверив, что Венгрия "стоит за нормализацию отношений". Путин поблагодарил Орбана за оценку значимости Москвы и Санкт-Петербурга для европейской культуры. "Но мы знаем, что и в Венгрии есть как минимум два таких бриллианта - это Буда и Пешт, но есть и другие", - пошутил российский лидер.

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Орбан, Виктор Путин, Владимир Владимирович
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