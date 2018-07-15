Силуанов: пенсионная система не будет работать без повышения возраста к 2030 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская пенсионная система не сможет нормально работать к 2030 году без повышения пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Познер" на Первом канале.

"Многие говорят: давайте до 2030 года вот эти изменения еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 году у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно", - сказал Силуанов.

"То есть это систему разрывает просто пенсионную", - добавил он.

По его словам, сегодня в России содержание одного пенсионера приходится на 1,8 работающего. Силуанов объяснил, что в среднем работник трудится около 30 лет, и за это время его работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. При этом пенсионер в период активного долголетия после выхода на пенсию активно живет в среднем 22 года.

"То есть 30 лет - 22 года. За 30 лет платится 22%. А мы говорим о том, что нам нужно иметь достойную пенсию, а достойная пенсия по всем канонам международных организаций труда - это порядка 40% от заработка. Сегодня у нас - 33%, вот эти 33% - это будет 20% в 2030 году", - резюмировал первый вице-премьер.

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Силуанов также рассказал, что правительство намерено до конца 2018 года внести на рассмотрение Госдумы законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

"Вот в этом году выйдем уже в парламент с законопроектом о том, чтобы гражданин мог платить и формировать свой так называемый индивидуальный пенсионный капитал. У нас будут сделаны соответствующие страховки этих сумм", - сказал Силуанов. По его словам, ИПК можно будет использовать в случае непредвиденных обстоятельств и до выхода на пенсию - например, если человек заболел и ему требуются дополнительные средства.

"Важно, что государство будет гарантировать работу этой системы. Не то, что было раньше, предположим, негосударственные пенсионные фонды - деньги вложили, фонд закрылся, деньги пропали. Такого сейчас больше не будет, поскольку созданы страховые механизмы для сохранения этих денег", - объяснил Силуанов.

Спецпрограммы для переобучения людей в предпенсионном возрасте

Правительство также разработает специальные программы для профессиональной переподготовки людей предпенсионного возраста, заявил Силуанов.

"Безусловно, в правительстве сейчас прорабатываем вопрос о поддержке тех людей, которые будут находиться <...> в предпенсионном возрасте, с точки зрения их обучения в случае, если будут какие-то негативные последствия со стороны наймодателей", - отметил он.

Он также сообщил, что правительство намерено повысить пособие по безработице для людей, уволенных за несколько лет до выхода на пенсию. "Если человека даже уволили, где-то в возрасте за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что сейчас в российском законодательстве действуют нормы, согласно которым в случае, если происходит реорганизация предприятия и сотрудника увольняют за два года до выхода на пенсию, он получает право на получение пенсии в полном объеме.

Силуанов подчеркнул, что время активной жизни россиян после выхода на пенсию сохранится после пенсионных изменений, то есть после 2034 года. "Мы говорим о том, что как 22 года после выхода на пенсию люди активно жили, так они и будут жить", - сказал первый вице-премьер. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в РФ до более 80 лет. Повышение средней продолжительности жизни, по словам Силуанова, будет достигаться благодаря мерам в области здравоохранения, качества жизни и экономической области.

Первый вице-премьер также заверил, что начало публичного обсуждения пенсионной реформы не связано с ЧМ-2018.

"Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше [начала ЧМ-2018]. То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение", - сказал Силуанов.

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