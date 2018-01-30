Одной из главных тем мероприятия станут полезные связи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Создание отдельной экосистемы для развития молодых российских бизнесменов будет обсуждаться на Российском инвестиционном форуме в Сочи в нулевой день, посвященный молодежному предпринимательству. Как сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров, одной из главных тем мероприятия станут полезные связи.

По словам Омарова, молодые предприниматели чаще всего при открытии компаний сталкиваются с проблемой поиска необходимых связей для продвижения своего бизнеса. Хотя открывается много компаний, основанных молодыми людьми, среди них достаточно мало растущих.

"Есть две проблемы, это связи и знания. Поэтому День молодежного предпринимательства будет посвящен вопросам создания экосистемы для молодых бизнесменов, где они могли бы получать знания, опыт и необходимые связи для роста", - сказал Омаров.

Он отметил, что на самом форуме молодые предприниматели смогут завязать полезные знакомства и задать наиболее волнующие их вопросы известным и опытным бизнесменам.

С ним солидарна и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. По ее мнению, большинству начинающих предпринимателей действительно не хватает необходимых знаний, опыта и связей для реализации своих бизнес-планов.

"День молодежного предпринимательства хорош тем, что обозначит, какие есть проблемы у начинающих предпринимателей, а их несколько. Это действительно недостаток знаний и реального понимания бизнес-процессов компании, отсюда и неудачи в бизнесе", - сказала Дыбова.

Господдержка предпринимателей и мастер-классы

Также участникам расскажут о новых формах государственной поддержки начинающих предпринимателей. К примеру, за последние несколько лет на территории России стали появляться коворкинг-центры как новая разновидность гибкой организации рабочего места для бизнеса. По мнению чиновников, такой вид рабочего пространства снизит издержки предпринимателей и позволит многим выйти из теневого сектора экономики.

Кроме того, молодым бизнесменам, ориентированным на экспорт, дадут мастер-класс в Школе экспорта Российского экспортного центра. Его цель - ознакомление участников с наиболее актуальными вопросами в сфере поставок за рубеж. Обучение будет проходить в формате бизнес-тренингов, которые будут содержать теоретические знания и практические задания. Их можно будет отработать в режиме реального времени.

Интересные форматы

Помимо наиболее актуальных мероприятий для начинающих предпринимателей, на форуме будут представлены форматы, отвечающие последним современным мировым тенденциям.

Так, начинающим и потенциальным предпринимателям расскажут о видах криптовалют, которые существуют сегодня, а также о их сущности с точки зрения российского законодательства. Эксперты этого рынка объяснят участникам, как с учетом правовых аспектов можно использовать криптовалюты в качестве источника финансирования малого бизнеса. Свое отношение к новому виду валюты также выскажут представители Центробанка, Министерства финансов РФ и Генеральной прокуратуры.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а нулевой день мероприятия (14 февраля) будет посвящен молодежному предпринимательству.

Форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.