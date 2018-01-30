На форуме в Сочи подняли вопрос о негативном образе предпринимателя в школьных учебниках

Участники предложили вынести данный вопрос на совместное обсуждение с Министерством образования

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Участники Российского инвестиционного форума в рамках Дня молодежного предпринимательства обратили внимание на негативный образ предпринимателя в учебнике обществознания для 7-го класса. На секции, посвященной роли молодежи в развитии экономики страны, одна из участниц, мать 14-летней школьницы, рассказала о том, что недавно взяла в руки учебник обществознания своей дочери.

"Я открыла ее учебник и читаю, что написано о предпринимателях: торговец действует по правилам, купил подешевле - продал подороже. Также в нем есть две картинки: оптовая торговля и розничная. Оптовая - рынок 90-х годов и толпа людей, и розничная - пустая аптека и тетя в норковой шапке. То есть это изображение предпринимательства в учебнике 2015 года выпуска", - отметила женщина.

Она добавила, что в учебнике также содержалась фраза о том, что реальные отношения в сфере бизнеса нередко далеки от идеала: "На практике люди сталкиваются со стремлением предпринимателей к легкой наживе, нечестности и безразличием по отношению к общественным интересам".