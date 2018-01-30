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14 февраля, 17:31
На форуме в Сочи подняли вопрос о негативном образе предпринимателя в школьных учебниках

Участники предложили вынести данный вопрос на совместное обсуждение с Министерством образования

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Участники Российского инвестиционного форума в рамках Дня молодежного предпринимательства обратили внимание на негативный образ предпринимателя в учебнике обществознания для 7-го класса. На секции, посвященной роли молодежи в развитии экономики страны, одна из участниц, мать 14-летней школьницы, рассказала о том, что недавно взяла в руки учебник обществознания своей дочери.

"Я открыла ее учебник и читаю, что написано о предпринимателях: торговец действует по правилам, купил подешевле - продал подороже. Также в нем есть две картинки: оптовая торговля и розничная. Оптовая - рынок 90-х годов и толпа людей, и розничная - пустая аптека и тетя в норковой шапке. То есть это изображение предпринимательства в учебнике 2015 года выпуска", - отметила женщина.

Она добавила, что в учебнике также содержалась фраза о том, что реальные отношения в сфере бизнеса нередко далеки от идеала: "На практике люди сталкиваются со стремлением предпринимателей к легкой наживе, нечестности и безразличием по отношению к общественным интересам".

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"Предложение вынести этот кейс [и обсудить], может, совместно с Минобром встретиться", - сказал председатель комитета по молодежному предпринимательству общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Артем Андросов. В свою очередь советник министра экономического развития Юлия Алферова также попросила показать ей эту книгу, чтобы разобраться в ситуации.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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