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14 февраля, 17:47
Власти Кубани рассчитывают довести долю малого и среднего бизнеса в ВРП до 50%

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что эта задача входит в стратегию развития региона

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают довести долю вклада объектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовой региональный продукт (ВРП) до 50% в рамках стратегии развития региона до 2030 года. Об этом в ходе пленарной сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства" в рамках форума в Сочи сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась.

"У нас в крае <...> достаточно высокий удельный вес МСП. Мы по количеству первые, даже обгоняем субъекты с большей численностью населения - Московскую область, Санкт-Петербург. У нас субъектов МСП - 300 тыс., <...> по меркам России не маленькая доля, по объему, вкладу в ВРП - 35%. В стратегии [развития региона до 2030 года] мы ставим себе задачу довести эту долю до 50%", - сказал он.

По данным администрации края, в стратегию развития заложены меры по развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности и качества образования. Также в стратегии есть задачи, связанные с развитием "умной экономики", что позволит краю конкурировать за качественный человеческий капитал с лидирующими регионами России.

Стратегия развития края также представлена на стенде в рамках форума в Сочи. Как сообщал ранее ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев, стратегия "делит Краснодарский край на семь территориально-экономических зон, у каждой есть определенная отраслевая специализация и свои конкурентные преимущества, в соответствии с которыми и будут дифференцированы все проекты муниципалитетов".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияКраснодарский крайРоссийский инвестиционный форум - 2018
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