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14 февраля, 17:59
Псковская область подпишет в Сочи соглашения с РЖД, ВЭБ и тремя субъектами Федерации

Главным направлением сотрудничества станет туристическая отрасль

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Представители администрации Псковской области планируют подписать на инвестиционном форуме в Сочи соглашения с компанией "Российские железные дороги" (РЖД), Внешэкономбанком (ВЭБ), а также с властями Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и правительством Москвы, сообщили в среду ТАСС в администрации региона.

"В форуме в Сочи примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Там планируется подписание соглашений с Внешэкономюбанком, РЖД, а также с регионами - Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Москвой", - сказал представитель администрации региона.

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Он пояснил, что соглашение с РЖД будет касаться развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок в регионе, а документ с ВЭБ - создания в регионе представительства по отбору перспективных инвестиционных проектов. "Соглашения с регионами России в основном касаются туристического обмена", - отметили в администрации.

Кроме того, на стенде, который развернет Псковская область на площадке форума, регион представит потенциальным инвесторам единственную в Северо-Западном федеральном округе особую экономическую зону "Моглино", а также проект создания электротехнического кластера в городе Великие Луки.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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