МЭР оценит, насколько губернаторы информируют бизнес о господдержке

Советник министра экономического развития Юлия Алферова подчеркнула, что главная задача выстроить трансфер идей от предпринимателей до законопроекта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ создаст рейтинг губернаторов, где будет оценивать, насколько руководители субъектов федерации рассказывают предпринимателям своего региона об их возможностях и господдержке. Об этом в среду заявила советник министра экономического развития Юлия Алферова в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в рамках дня молодежи.

"Мы запускаем рейтинг регионов, в том числе рейтинг губернаторов, по оценке их информационной активности, особенно в направлении господдержки. Часто слышим, что предприниматели могут читать в федеральных новостях о господдержке, но возвращаясь в своей маленький город, вообще не понимают [где получить помощь]: "Наверное, там в Москве что-то раздали, но нам не дойдёт". Мы видим, что на уровне федеральных СМИ можно об этом рассказывать, но если местные власти не подключаются, то это ничего не даст", - сказала Алферова.

Она добавила, что одна из важнейших задач на сегодняшний день - выстроить трансфер идей от предпринимателей до законопроекта. "Одна из больших задач - сделать этот трансфер оффлайн - непосредственно на мероприятиях. Что касается онлайн-площадок, мы с начала этого года готовы принимать предложения, в том числе и через социальные сети, и через посты", - заключила Алферова.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.