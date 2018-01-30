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14 февраля, 18:48
Кондратьев: стратегия развития Кубани подразумевает рост ВРП к 2030 году в два раза

Глава Центра стратегических разработок преимуществом Краснодарского края назвал "привлекательность для населения, большой миграционный поток"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новая стратегия развития Краснодарского края предполагает рост валового регионального продукта (ВРП) к 2030 году вдвое - до 5 млрд рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"До 2030 года нам необходимо ВРП края увеличить в два раза, сегодня это 2 трлн 300 млрд, к 2030 году это будет уже как минимум 5 трлн. Для этого необходим рост экономики в год минимум на 4% <...> Объем промышленной продукции будет увеличен в 2,5 раза, производительность труда - в 2,5 раза, зарплата - два раза, бюджет - до 600-700 млрд рублей должен быть (сейчас более 200 млрд рублей - прим. ТАСС)", - сказал Кондратьев на встрече с главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, который входил в рабочую группу по разработке стратегии.

По его словам, важно "иметь стратегию не лозунговую, которая провозглашает, как будет хорошо, а которая реально поможет сделать экономический рывок".

Кудрин отметил, что Краснодарский край относится к регионам "с большим потенциалом". "Нужно увеличить производительность труда в экономике, это будет происходить черед крупные агломерационные центры, развитые регионы... будут развиваться несколько более высокими темпами, чем в целом вся страна. Это будут такие регионы как Краснодарский край и крупные города. Это все стратегией предусмотрено", - сказал Кудрин.

Он отметил, что серьезным преимуществом Кубани перед другими регионами являются "привлекательность для населения, большой миграционный поток".

Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года учитывает перспективы изменения в различных отраслях экономики, демографические показатели, планы и возможности по развитию транспортной сети и другие аспекты. Разработка стратегии велась больше года с привлечением федеральных и местных экспертов, основные разработчики - Леонтьевский центр и "AV Групп". Предполагается, что все проекты, которые будут реализовываться в крае в ближайшие 12 лет, будут разработаны с учетом данной стратегии.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКудрин, Алексей ЛеонидовичКраснодарский крайРоссийский инвестиционный форум - 2018
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