Архангельская область на форуме в Сочи подпишет два соглашения

Также глава региона Игорь Орлов проведет встречи с представителями бизнеса и власти
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области на открывающемся в четверг инвестфоруме в Сочи подпишут соглашения о сотрудничестве с правительством Томской области, фондом "Росконгресс" и Ассоциацией юристов России, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь губернатора Иван Новиков.
"Делегация Архангельской области под руководством губернатора Игоря Орлова примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. От имени правительства региона будут подписаны два соглашения - с фондом "Росконгресс", Ассоциацией юристов России, а также с Томской областью", - сказал Новиков.
По его словам, в рамках форума запланирован ряд встреч главы региона с представителями бизнеса и власти. В частности, на полях форумах планируется встреча губернатора Орлова с председателем совета директором группы "Илим" Захаром Смушкиным, представителями Российского экспортного центра, "Роснефти" и сети "Метро".
"На сессии, посвященной региональному инвестиционному сотрудничеству, с докладом выступит губернатор области Игорь Орлов", - отметил пресс-секретарь.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.