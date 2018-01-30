Архангельская область на форуме в Сочи подпишет два соглашения

Также глава региона Игорь Орлов проведет встречи с представителями бизнеса и власти

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области на открывающемся в четверг инвестфоруме в Сочи подпишут соглашения о сотрудничестве с правительством Томской области, фондом "Росконгресс" и Ассоциацией юристов России, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь губернатора Иван Новиков.

"Делегация Архангельской области под руководством губернатора Игоря Орлова примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. От имени правительства региона будут подписаны два соглашения - с фондом "Росконгресс", Ассоциацией юристов России, а также с Томской областью", - сказал Новиков.