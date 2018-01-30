Ингушетия на форуме в Сочи планирует подписать шесть инвестпроектов на 7,5 млрд руб.

По словам гендиректора Корпорации развития Республики Ингушетия, направленность инвестиционных проектов опирается на агропромышленную и сельскохозяйственную сферы деятельности

"На форуме запланировано подписание шести инвестиционных проектов на общую сумму 7 млрд 577,6 млн рублей, а также в рамках деловой программы планируется подписание акционерного соглашения с Советом министров Республики Крым и правительством Республики Ингушетия", - сказал Бузуртанов.

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Ингушетия на инвестиционном форуме в Сочи планирует подписать шесть соглашений на общую сумму более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор Корпорации развития Республики Ингушетия Жамлаил Бузуртанов.

По словам собеседника агентства, направления реализации и сфера инвестиционных проектов, которые будут подписаны в рамках форума, разнообразны и востребованы в регионе. К ним относятся проект "Строительство промышленного тепличного комплекса площадью 200 тыс. кв. м (второй этап)" общей стоимостью 4,8 млрд рублей и проект "Завод по розливу питьевой, газированной воды и плодородных соков" общей стоимостью 1,3 млрд рублей. Направленность инвестиционных проектов опирается на агропромышленную и сельскохозяйственную сферы деятельности, уточнил он.

"Республика Ингушетия старается всегда оценить проекты, заявленные инициаторами и поддержать их на начальном этапе, если даже не нашлись инвесторы для поддержки проектов - институты власти и финансовые организации проводят мониторинг всех форм поддержки через софинансирование, субсидии и так далее. Исходя из удовлетворенности экономического сектора республики результатами прошлых практик участия на данной площадке, надеемся, что в нынешнем году будут достигнуты хорошие результаты", - заключил Бузуртанов.

Ранее сообщалось, что Ингушетия планирует подписать на форуме в Сочи девять соглашений, шесть из которых инвестиционные, на общую сумму 6,3 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.