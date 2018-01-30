Премьер-министр Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании форума "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Участники Российского инвестиционного форума в Сочи обсудят эффективность управления в регионах и условия для стимулирования инвестиций и привлечения бизнеса. Ключевой темой форума может стать разрабатываемая властями Стратегия пространственного развития Российской Федерации.

Второй год подряд Российский инвестиционный форум соберет руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов.

Свое участие в мероприятии подтвердили 4 548 участников, в том числе более 1100 представителей российского бизнеса и более 200 представителей иностранных компаний из 65 стран, в частности из США, практически всех стран Евросоюза, Таиланда, Китая, Японии.

Медведев обсудит с губернаторами межбюджетные отношения

Председатель правительства Дмитрий Медведев 15 февраля примет участие в пленарном заседании форума "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".

Планируется, что председатель правительства также осмотрит выставочные стенды, подготовленные к форуму, и примет участие в церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития". Глава кабинета министров, как предполагается, будет присутствовать и на церемонии подписания документов - соглашений, заключаемых на форуме. Кроме того, во второй половине дня Медведев примет участие в работе круглого стола "Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0", встретится с представителями российских деловых кругов, с которыми поговорит от задачах и инструментах развития несырьевого экспорта.

Кроме того, в рамках форума пройдет ставшая уже традиционной встреча председателя правительства с губернаторами, которая намечена на пятницу, 16 февраля. Как ранее сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий Козак, на этом совещании предполагается детально обсудить и выработать решения по наиболее актуальным на текущий момент вопросам взаимоотношений регионов с федеральным центром.

"Это прежде всего критерии и правила оказания финансовой поддержки регионам из федерального бюджета и меры по устранению вновь возникших в последние годы так называемых нефинасируемых федеральных мандатов. Это и практические аспекты ликвидации дефицита федеральной инфраструктуры в рамках подготовки и предстоящей реализации Стратегии пространственного развития нашей страны", - сказал Козак.

В рамках пленарного заседания состоится церемония вручения наград "Премии развития - 2017", учрежденной Внешэкономбанком, которая является профессиональной наградой за значительный вклад в социально-экономическое развитие России (номинации: "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший проект в отраслях промышленности", "Лучший экспортный проект", "Лучший проект в цифровой экономике").

Регионы в приоритете

В целом программа форума включает три основных тематических блока. Первый - "Новая региональная политика: совершенствуя управление". Круглые столы и панельные дискуссии в рамках этого блока будут посвящены проблемам внедрения в практическую работу органов государственной и муниципальной власти современных методов проектного управления. Будут обсуждаться критерии оценки эффективности работы государственных и муниципальных служащих и финансовые механизмы стимулирования субъектов РФ и муниципалитетов к созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций, наращиванию собственного экономического потенциала территорий и снижению уровня дотационности.

В тематическом блоке "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" участники обсудят пути стимулирования регионального предпринимательства, снятия инфраструктурных ограничений и административных барьеров для развития бизнеса, выстраивания диалога бизнеса и власти, продвижения лучших региональных практик по всем этим направлениям.

Третий блок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования в регионах. Ряд круглых столов будет посвящен совершенствованию механизмов оказания социальных услуг.

На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов, представленная экспозициями из 41 субъекта РФ. На стендах регионов можно увидеть новейшую технику, различных роботов, продукцию из регионов, попробовать сладости, сыры и мед. Краснодарский край, как принимающая сторона, представил самую масштабную экспозицию: для потенциальных инвесторов подготовлено более 400 предложений на общую сумму более 200 млрд рублей.

Пространственное развитие

Одной из ключевых тем форума может стать разрабатываемая властями Стратегия пространственного развития РФ. К разработке стратегии в правительстве приступили в прошлом году, и вокруг документа все это время идут бурные дискуссии.

Стратегия должна выявить конкурентные преимущества каждого региона, максимально точно спрогнозировать на обозримый период точки роста российской экономики и специализации субъектов в межрегиональном разделении труда.

Правительство предполагает, что это будет документ, обязательный к исполнению всеми органами власти и регулируемыми государством компаниями. Его составной практической частью должен стать перспективный "инфраструктурный каркас" страны, который будет основой для работы органов государственной власти, местного самоуправления и бизнеса по снятию инфраструктурных ограничений для привлечения частных инвестиций и наращивания собственного экономического потенциала регионов.

На форуме состоится презентация стратегии и ее обсуждение с участием представителей регионов и бизнеса.

Новые технологии и социальные проекты

Традиционно на форуме состоится ряд презентаций, пройдут многочисленные подписания соглашений с регионами и бизнесом. Например, сразу несколько сибирских регионов, в том числе Омская, Кемеровская и Иркутская области, планируют заключить на полях форума трехсторонние соглашения с фондом "Росконгресс" и Ассоциацией юристов России для улучшения инвестиционного климата на своих территориях.

Ряд регионов подпишет соглашения с инвесторами, а также с другими субъектам. В частности, власти Крыма планируют заключить соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Пензенской, Рязанской, Ярославской областями, а также подписать планы совместных мероприятий с правительствами Ленинградской, Самарской, Ульяновской областей, Чувашской Республикой.

Краснодарский край заключит несколько десятков соглашений о сотрудничестве, предметом которых станут возведение жилых комплексов, программы для развития бизнеса в регионе, создание новых производств в муниципалитетах, например фермы по выращиванию мидий и осетров, крахмального завода или по выпуску губок для посуды.

В частности, на форуме запустит свою работу Лаборатория НКО - площадка, предоставленная Фондом "Росконгресс", где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов. Впервые будет представлена концепция работы Лаборатории НКО, результатом деятельности которой будет создание системы комплексного подхода к решению социально важных задач в стране с акцентом на приоритетные направления социального развития российских регионов.

Также состоится торжественная церемония награждения победителей первого сезона проекта ВЭБ "Идея на миллион" и презентация второй части телевизионного шоу для стартапов. Участники и гости церемонии смогут узнать о количестве претендентов на победу, о новых требованиях к участникам шоу, а также о новом digital-проекте организаторов.

ТАСС на форуме в Сочи

Информационное агентство России ТАСС третий год подряд выступает генеральным информационным партнером инвестиционного форума в Сочи и будет подробно рассказывать о главных новостях этого мероприятия, а также выступает его официальным фотохост-агентством.

Все главные события и ключевые заявления спикеров найдут отражение на основных и тематических лентах ТАСС, а также его сайтах tass.ru и tassphoto.com. Интервью и комментарии членов правительства РФ, руководителей федеральных и региональных органов власти, политиков, бизнесменов и экспертов, адаптированные для радиостанций, будут размещаться на сервисе "ТАСС Аудио".

На площадке выставки Российского инвестиционного форума будет работать специальная коммуникационная площадка - кейс-зона, в рамках которой участники смогут презентовать свой инвестиционный проект, познакомиться с актуальными мировыми тенденциями и расширить свои компетенции.

Представители ТАСС станут участниками ряда мероприятий. В частности, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов выступит модератором пленарной дискуссии "Сети - интегратор цифровой экономики" в рамах деловой программы "Территория Россетей". Заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Максим Филимонов станет модератором "Открытого диалога" с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, который пройдет в кейс-зоне 16 февраля.

Спорт и культурная программа

Ранний подъем спортивным участникам форума в четверг обеспечит традиционный забег "Roscongress cup. Кубок губернаторов" по трассе "Автодрома Сочи", принимающей гонки серии "Формула-1." На дистанции длиной 5555 метров и 11,111 тыс. метров можно выйти с 6:00. "Возглавят забег министр спорта Павел Колобков и глава Удмуртии Александр Бречалов. На старт выйдут участники форума и жители Сочи", - говорится в сообщении организаторов.

В первый день форума участников ждет культурная программа: три выставки работ выпускников образовательного центра "Сириус", фотовыставка "Объективная благотворительность" и "Сочи Авто Спорт музей". День завершит интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".