Завод по производству онкопрепаратов построят в Зеленограде к 2021 году

После завершения строительства предприятие на протяжении семи лет будет поставлять для Москвы 22 препарата

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов заключили соглашение, в рамках которого планируется строительство фармацевтического производства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде. Соответствующий документ стороны подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы подписываем соглашение с компанией "Биокад", крупнейшей медицинской компанией нашей страны. Впервые в России мы заключили с этой компанией сделку, в результате которой в России на заводе, который будет построен этой компанией, будет производиться порядка 40% наименований онкологических лекарств, большая часть из которых является жизненно важными. В результате этой сделки цена на эти лекарства уже снизилась более чем в половину, и Россия получит современное производство. Мы предложили компании разместиться в нашей особой экономической зоне на площадке "Алабушево", надеюсь, что этот завод и это производство состоится", - сказал Собянин.

Морозов отметил, что подписанное соглашение - это большая ответственность для компании. "Для нас важно участвовать не только в строительстве предприятий, но и в дальнейшей программе развития здравоохранения в городе, потому что мы видим очень большую перспективу", - сказал он, добавив, что в рамках сотрудничества Москва получит высокотехнологичные лекарства по фиксированным ценам.

Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, к 2021 году "Биокад" планирует создать высокотехнологичное фармацевтическое производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде на площадке "Алабушево". Строительство предполагает возведение более 55 тыс. кв. м производственных, лабораторных и складских помещений. После завершения строительства компания в течение семи лет будет поставлять для столицы 22 препарата, в том числе онкопрепараты, которые будут производиться на новом заводе.

В октябре 2017 года "Биокад" стала победителем открытого конкурса на долгосрочные поставки для нужд города препаратов для лечения онкологических больных. Таким образом компания взяла на себя обязательства сроком на 10 лет по созданию высокотехнологичного производства на территории Москвы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.