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15 февраля, 18:04
Тепличный комплекс за 2,5 млрд рублей построят в Астрахани

Новый агропромышленный комплекс позволит выращивать, сортировать, упаковывать и хранить сельхозпродукцию круглогодично

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация Астрахани и компания "Чинар" (Астрахань) подписали соглашение в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи о строительстве тепличного комплекса за 2,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет реализован при участии голландской компании Dalsem, которая разрабатывает высокотехнологичные тепличные проекты, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора области.

"Площадь земельного участка [под проект] составит 34 га, площадь теплиц - примерно 10 га. В агропромышленном комплексе будут выращивать, сортировать, упаковывать и хранить сельхозпродукцию. Комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления, минеральным питанием и микроклиматом. Планируемый объем инвестиций - порядка 2,5 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

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По данным пресс-службы, это будет один из самых крупных проектов по созданию теплиц, реализуемый в Астраханской области за последние годы. Он позволит выращивать продукцию в регионе круглогодично. Построят комплекс в течение двух лет.

"Планируется, что реализовываться проект будет с участием голландской компании Dalsem. Важную роль сыграет и компания "Лукойл" - мощности ее ПГУ-235 (расположена в районе, где будет построен тепличный комплекс) будут задействованы для обеспечения теплиц необходимой энергией", - добавили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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