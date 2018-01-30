Проекты в рамках "Магазина верных решений" АСИ будут внедрять в Оренбургской области

"Магазин верных решений" является онлайн-площадкой, на которой собраны лучшие практики оказания государственных услуг гражданам

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проекты "Магазина верных решений" и успешные практики развития регионов планируется внедрять в Оренбургской области в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Власти региона подписали в четверг на инвестиционном форуме в Сочи соответствующее соглашение с АСИ, сообщили ТАСС в правительстве Оренбургской области.

"Соглашение подписано с АСИ по внедрению в Оренбургской области успешных практик - финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально- экономического развития субъектов РФ и о внедрении в регионе проектов "Магазина верных решений", - сказал собеседник агентства.

"Магазин верных решений" - это онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики оказания государственных услуг гражданам. Все практики представлены в полностью готовом для внедрения формате и содержат описание реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".

На открывшемся форуме были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, где правительство Оренбургской области награждено за реализацию проекта "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений через организацию и проведение детских и молодежных референдумов".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.