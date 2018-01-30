{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 19:19
Дворкович и Кудрин назвали главные качества успешного министра

Вопрос об этом им задал министр открытого правительства Михаил Абызов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Активность, креативность, честность, умение работать в команде будут определять успех членов кабинета министров будущего. Такое мнение высказали в четверг в рамках сессии "Будущее открытого и цифрового государственного управления" на Российском инвестиционном форуме в Сочи Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

Вопрос о том, какими качествами должен обладать идеальный министр будущего, задал министр открытого правительства Михаил Абызов. При этом свою деятельность на посту он оценил на "два с плюсом или три с минусом".

"Сегодня это активность и креативность. Безусловно, и этические нормы. Быть честным человеком - это большая работа, принципы, оценки, взаимодействие. Часть культуры, ее создавать надо. В некоторых корпорациях это удается", - сказал Кудрин.

По мнению Дворковича, важными для министра являются умение работать в команде, профессионализм и способность адаптироваться к меняющимся условиям.

"Темпы изменений настолько велики, что нельзя замыкаться не то, что на вчерашнем дне, но и на завтрашнем, нужно думать на два шага вперед, когда принимаешь решение сегодня" , - сказал Дворкович и поспешил покинуть зал, чтобы принять участие во встрече главы кабинета министров с бизнесом."Как человек командный и ответственный, я должен идти, иначе меня выгонят быстрее, чем я думаю", - заключил Дворкович.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичДворкович, Аркадий ВладимировичАбызов, Михаил АнатольевичКудрин, Алексей ЛеонидовичРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.