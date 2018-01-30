Вопрос об этом им задал министр открытого правительства Михаил Абызов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Активность, креативность, честность, умение работать в команде будут определять успех членов кабинета министров будущего. Такое мнение высказали в четверг в рамках сессии "Будущее открытого и цифрового государственного управления" на Российском инвестиционном форуме в Сочи Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

Вопрос о том, какими качествами должен обладать идеальный министр будущего, задал министр открытого правительства Михаил Абызов. При этом свою деятельность на посту он оценил на "два с плюсом или три с минусом".

"Сегодня это активность и креативность. Безусловно, и этические нормы. Быть честным человеком - это большая работа, принципы, оценки, взаимодействие. Часть культуры, ее создавать надо. В некоторых корпорациях это удается", - сказал Кудрин.

По мнению Дворковича, важными для министра являются умение работать в команде, профессионализм и способность адаптироваться к меняющимся условиям.

"Темпы изменений настолько велики, что нельзя замыкаться не то, что на вчерашнем дне, но и на завтрашнем, нужно думать на два шага вперед, когда принимаешь решение сегодня" , - сказал Дворкович и поспешил покинуть зал, чтобы принять участие во встрече главы кабинета министров с бизнесом."Как человек командный и ответственный, я должен идти, иначе меня выгонят быстрее, чем я думаю", - заключил Дворкович.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.