Медведев заявил, что готов дать интервью на Сочинском форуме и в 2019 году

Глава правительства также выразил уверенность, что на инвестфорум в Сочи продолжат приезжать представители бизнеса и эксперты

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Российского инвестиционного форума "Сочи-2018" выразил готовность вновь пообщаться на этой же площадке и через год, если будет "предмет для разговора". Журналист телеканала в завершение разговора с председателем правительства поинтересовалась, получится ли записать с ним интервью здесь же в 2019 году. "Если вы меня пригласите дать интервью, я всегда к этому готов, это не проблема, был бы предмет для разговора. Но я уверен, что предмет для разговора будет, потому что наша экономика растет, развивается, такие форумы, как Сочинский, очень популярны", - ответил Медведев.

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