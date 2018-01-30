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15 февраля, 18:02
Медведев заявил, что готов дать интервью на Сочинском форуме и в 2019 году

Глава правительства также выразил уверенность, что на инвестфорум в Сочи продолжат приезжать представители бизнеса и эксперты

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Российского инвестиционного форума "Сочи-2018" выразил готовность вновь пообщаться на этой же площадке и через год, если будет "предмет для разговора".

Журналист телеканала в завершение разговора с председателем правительства поинтересовалась, получится ли записать с ним интервью здесь же в 2019 году. "Если вы меня пригласите дать интервью, я всегда к этому готов, это не проблема, был бы предмет для разговора. Но я уверен, что предмет для разговора будет, потому что наша экономика растет, развивается, такие форумы, как Сочинский, очень популярны", - ответил Медведев.

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"И мои коллеги по правительству, вне зависимости от того, какова будет их судьба, я уверен, будут и дальше принимать участие в обсуждении ключевых вопросов", - добавил премьер. Он выразил уверенность, что на инвестфорум в Сочи продолжат приезжать также представители бизнеса и эксперты, "потому что это прекрасное место - и для того, чтобы обсудить сложные экономические и социальные вопросы, и просто для того, чтобы отдохнуть, скажем, покататься на лыжах".

Согласно закону, правительство РФ сложит свои полномочия в мае 2018 года перед избранным президентом. После инаугурации глава государства должен внести кандидатуру председателя кабмина на согласование в Госдуму.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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