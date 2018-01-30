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15 февраля, 18:16
Стратегия развития туризма объединит по 1-2 дестинации от каждого региона СКФО

В рамках стратегии Министерство по делам Северного Кавказа определит развитие дестинаций и прилегающих к ним туристических объектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Стратегия развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), которую разрабатывает Министерство по делам Северного Кавказа, определит по 1-2 дестинации в каждом регионе, рассказала ТАСС на инвестфоруме в Сочи замглавы министерства Ольга Рухуллаева.

"Мы поставили задачу выделить не менее одной туристской дестинации в каждом регионе, предполагаем, что их будет 1-2 в каждом регионе. Почему не больше? Все-таки туристическая дестинация - это территория, на которой существует или планируется к созданию вся инфраструктура. Она должна быть удобной с точки зрения транспортной доступности, там должно быть все под рукой у человека, ему должно быть там комфортно жить", - сказала она.

Перечня дестинаций пока нет, однако Рухуллаева назвала возможные примеры. "Можно предварительно сказать, что в Дагестане одна из таких точек - Дербент, в Карачаево-Черкесской Республике - Архыз, Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье, в Чеченской Республике - город Грозный и тяготеющие к нему территории, Северная Осетия - Владикавказ и Дигорское ущелье, Кабардино-Балкария - Эльбрус и не только, Ингушетия - Магас и Армхи", - сказала замминистра.

В рамках стратегии планируется определить развитие дестинаций и прилегающих к ним туристических объектов. "К примеру, Кавказские Минеральные Воды. Люди приезжают туда и часто направляются на горнолыжные курорты Карачаево- Черкесии, на Медовые водопады, в Кабардино-Балкарию <...> Меры по развитию дестинаций будут охватывать направления развития инфраструктурной составляющей внутри точки притяжения людей и объекты, куда можно выехать дополнительно", - сказала Рухуллаева.

Ранее сообщалось, что Минкавказ планирует завершить разработку проекта Стратегии развития туризма в СКФО в первом квартале 2018 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ, в прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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ТАСС-КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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