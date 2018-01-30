{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 18:05
Медведев: судьба криптовалют не ясна, но технологию блокчейн точно нужно использовать

По словам премьер-министра, у этой технологии "огромное будущее, потому что ее невозможно исказить, она сама себя поддерживает"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что технологию блокчейн нужно использовать. Но что касается криптовалют, глава правительства не уверен в том, что их ждет большое будущее. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Блокчейн и система верификации, основанная на этой технологической идее, останется [в будущем] точно. Это очень полезно для человечества и должно использоваться и в нашей стране", - убежден он.

"Какие-то моменты могут исчезнуть", - считает глава правительства. Он упомянул, в частности, криптовалюты. "Их судьба нам не понятна", - отметил премьер. "Именно с этим связана высокая степень их волатильности. К ним нет доверия, есть бесконечный набор спекуляций", - считает он. "И нет регулирования, а регулирование необходимо - и национальное, и наднациональное", - убежден Медведев.

Смотрите также
Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютамМедведев уверен, что блокчейн станет частью повседневной реальностиМедведев: бум в сфере блокчейна несет риски

На вопрос о том, покупает ли он биткойны, глава правительства ответил: "Конечно, нет!".

Возвращаясь к теме блокчейна, премьер выразил уверенность в том, что "у этой системы - огромное будущее, потому что ее невозможно исказить, она сама себя поддерживает". "Я уверен, что эта система распределенных данных будет применяться в самых разных областях; я не просто в это верю - это уже сегодня так", - добавил он.

Медведев назвал цифровые технологии велением времени. "Весь мир развивается сейчас как цифровой, и эти слова - big data, блокчейн - которые еще недавно никто и не использовал, сейчас приобрели абсолютно конкретное измерение", - отметил он, подчеркнув, что эти механизмы способны вывести экономические процессы на качественно новый уровень. "Все это, безусловно, нуждается в государственной поддержке", - сказал премьер.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.