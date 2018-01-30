Медведев: судьба криптовалют не ясна, но технологию блокчейн точно нужно использовать

По словам премьер-министра, у этой технологии "огромное будущее, потому что ее невозможно исказить, она сама себя поддерживает"
СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что технологию блокчейн нужно использовать. Но что касается криптовалют, глава правительства не уверен в том, что их ждет большое будущее. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Блокчейн и система верификации, основанная на этой технологической идее, останется [в будущем] точно. Это очень полезно для человечества и должно использоваться и в нашей стране", - убежден он.
"Какие-то моменты могут исчезнуть", - считает глава правительства. Он упомянул, в частности, криптовалюты. "Их судьба нам не понятна", - отметил премьер. "Именно с этим связана высокая степень их волатильности. К ним нет доверия, есть бесконечный набор спекуляций", - считает он. "И нет регулирования, а регулирование необходимо - и национальное, и наднациональное", - убежден Медведев.
На вопрос о том, покупает ли он биткойны, глава правительства ответил: "Конечно, нет!".
Возвращаясь к теме блокчейна, премьер выразил уверенность в том, что "у этой системы - огромное будущее, потому что ее невозможно исказить, она сама себя поддерживает". "Я уверен, что эта система распределенных данных будет применяться в самых разных областях; я не просто в это верю - это уже сегодня так", - добавил он.
Медведев назвал цифровые технологии велением времени. "Весь мир развивается сейчас как цифровой, и эти слова - big data, блокчейн - которые еще недавно никто и не использовал, сейчас приобрели абсолютно конкретное измерение", - отметил он, подчеркнув, что эти механизмы способны вывести экономические процессы на качественно новый уровень. "Все это, безусловно, нуждается в государственной поддержке", - сказал премьер.