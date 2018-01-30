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15 февраля, 18:45
Создание индустриального парка во Владикавказе начнется в первом полугодии 2018 года

По словам Вячеслава Битарова, в настоящее время на территории завода "Бином" во Владикавказе есть вся необходимая инфраструктура для инвестора

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство индустриального парка на базе завода "Бином" во Владикавказе начнется в первом полугодии текущего года, сообщил в интервью ТАСС в четверг глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров в рамках российского инвестфорума в Сочи.

"В первом полугодии этого года планируется передача завода "Бином" в безвозмездное пользование ПАО "Камаз", который начнет реализацию проекта по созданию индустриального парка. Сейчас завод принадлежит Ростеху, ведется работа для того, чтобы его передали республике", - сказал Битаров. По его словам, в настоящее время на территории завода есть вся необходимая инфраструктура для инвестора.

Резидентами парка смогут стать все желающие. Проект, по словам Битарова, будет перспективным с точки зрения географического положения республики. "Так как республика находится на приграничной территории, то инвесторам будет выгодно производить на этих площадях продукцию, которая будет востребована на территории Турции, Ирана, Азербайджана, Армении, Грузии", - отметил руководитель республики.

Кроме того, на территории завода планируется создать центр по ремонту военной техники. "Уже проведены переговоры в Минобороны России по этому проекту. Будет логичным и экономически обоснованным ремонтировать технику там, где она находится (во Владикавказе дислоцируется штаб 58-й армии - прим. ТАСС), а не отвозить ее на ремонт за тысячи километров", - пояснил глава.

Как сообщалось ранее, проект может обеспечить завод гарантированными заказами на предоставление услуг по ремонту на длительный срок, что позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Реализация проекта позволила бы создать порядка 150-250 рабочих мест.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичТАСС-КавказСКФОСеверная ОсетияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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