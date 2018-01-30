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15 февраля, 18:09
Горьков: динамика заполняемости "ВЭБ-Арены" все лучше и лучше
© Антон Новодережкин/ТАСС

По словам главы ВЭБ, название "ВЭБ-Арена" не будет демонтировано на время ЧМ-2018

СОЧИ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Внешэкономбанк доволен тем, как развивается комплекс домашнего стадиона футбольного клуба ЦСКА "ВЭБ-Арена". Об этом ТАСС заявил глава ВЭБ Сергей Горьков в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи.

"Динамика заполняемости стадиона все лучше и лучше, в конце года, перед перерывом, она была лучше, чем в начале. Надеюсь, на матче с "Црвеной Звездой" (21 февраля в рамках Лиги Европы - прим. ТАСС) будет аншлаг, - сказал он. - Вообще, это не только стадион, а целый комплекс. Офисы уже сдаются, неплохо начали продаваться ложи, заметно, что процесс позитивный".

По его словам, несмотря на то, что стадион заявлен в качестве тренировочной площадки во время предстоящего чемпионата мира, название "ВЭБ-Арена" не будет демонтировано на время турнира. "Мы не являемся официальным стадионом турнира, только тренировочной площадкой, поэтому у нас нет необходимости демонтировать название. С одной стороны, мы расстроены, что не можем принять матчи турнира, но с другой, нас устраивает вместимость стадиона, он компактный и удобный", - объяснил он.

Горьков подтвердил, что стадион хочет принять у себя финал еврокубка. "Стадион красивый, хороший, комфортный. Мы, конечно, заинтересованы в проведении [финала одного из еврокубков]", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи (15-16 февраля) при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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ЧМ-2018 по футболуРоссийский инвестиционный форум - 2018
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