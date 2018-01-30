Брянская область представит потенциал на крупных выставках при содействии "Росконгресса"

Стороны также намерены продвигать перспективные инвестиционные и экспортные проекты на внутреннем и внешнем рынках

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал Брянской области будет представлен на крупнейших российских и международных выставках при содействии фонда "Росконгресс". Как сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в правительстве региона, соглашение о взаимодействии фонда и области было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение между правительством Брянской области и Фондом "Росконгресс". Документ предусматривает представление экспортного потенциала Брянской области и продвижения бренда региона на основных конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом", - сказали в облправительстве.

Помимо этого, фонд "Росконгресс" и Брянская область намерены продвигать перспективные инвестиционные и экспортные проекты на внутреннем и внешнем рынках. Третьим участником соглашения выступила Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" при содействии которой регион будет вести юридическое исследование для совершенствования законодательства, повышать правовую культуру жителей области и регионального бизнеса.

Все эти задачи будут решаться путем совместной организации тематических форумов, конференций, семинаров и круглых столов как внутри региона, так и за его пределами, в том числе и в рамках проекта "Регионы России: новые точки роста", где представляется информация о возможностях инвестирования в проекты регионального масштаба.

Как было отмечено, в этом году регион впервые принял участие в инвестиционном форуме в Сочи с выставкой реализуемых в регионе инвестиционных проектов. Компания "Метаклэй" представила проект производства импортозамещающего материала для покрытия газонефтепроводных труб стоимостью 800 млн рублей, "Жуковский мотовелозавод" показывает на выставке проект увеличения выпуска снегоходов, велосипедов, квадроциклов с вложениями 1,5 млрд рублей, агрохолдинг "Мираторг" представляет инвестпроект по строительству кожевенного завода стоимостью 3,4 млрд рублей и другие проекты с обшей суммой инвестиций около 12 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.