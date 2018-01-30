Медведев: несырьевой экспорт в 2017 году достиг $130 млрд

Премьер-министр уточнил, что рост объема неэнергетического и несырьевого экспорта составил около 20%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Несырьевой экспорт в 2017 году вырос на 20% и достиг $130 млрд. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских деловых кругов в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2018".

"Только по средним оценкам, рост объема неэнергетического и несырьевого экспорта, что для нас особенно ценно, в 2017 году составил около 20% и достиг цифры порядка $130 млрд", - сказал Медведев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.