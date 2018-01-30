"Газпром нефть", Росприроднадзор и Минкомсвязь создадут стандарт экомониторинга для НПЗ

Ведомства подписали соглашение, по которому данные системы мониторинга воздуха с НПЗ в Москве и Омске будут в автоматическом режиме передаваться в Росприроднадзор

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть", Росприроднадзор, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали соглашение о внедрении автоматизированных систем мониторинга воздуха на российских НПЗ. Об этом передает корреспондент ТАСС с места подписания.

"Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому впервые в России данные системы мониторинга воздуха с наших нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Омске будут в автоматическом режиме передаваться в Росприроднадзор. "Газпром нефть" пригласили в этот пилотный проект с учетом опыта компании по созданию передовой системы мониторинга атмосферы на Московском НПЗ. Мы будем рады, если результаты нашей работы станут полезны при выработке общеотраслевых стандартов таких систем", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, его слова приводятся в пресс-релизе по итогам подписания.

Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти" станут опытными площадками для разработки единых требований к проектированию систем мониторинга. Результаты этих испытаний лягут в основу нормативов по оснащению автоматизированными системами мониторинга воздуха всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

"Во время недавнего визита на Московский НПЗ мы ознакомились с работой автоматизированной системы мониторинга воздуха. Мы договорились с "Газпром нефтью", что аналогичная система вскоре будет установлена и на Омском НПЗ. Эти пилотные проекты помогут нам сформировать стандарты, которые позволят в ближайшие годы внедрить системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на российских предприятиях, которые должны перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ)", - подчеркнул руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров.

Сообщалось, что "Газпром нефть" совместно с "Мосэкомониторингом" внедряет на МНПЗ современную автоматизированную систему мониторинга воздуха. Она включает восемь постов, которые контролируют параметры работы основных производственных объектов предприятия.