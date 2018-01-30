Развитие ветроэнергетики в Ростовской области

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15 февраля, 18:16
Власти Ростовской области подписали в Сочи два соглашения по развитию ветроэнергетики

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что это новая для региона отрасль с большим инвестиционным потенциалом

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашения о строительстве ветропарка, а также о создании ветряных электростанций и организации сборочного производства компонентов ветроустановок, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение о строительстве ветропарка в Азовском районе подписано с компанией "Энел Россия". Как следует из соглашения, ветропарк будет располагаться на территории площадью 133 га. Проектная мощность - более 90 МВт. Ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВт·ч в год. Заявленный объем инвестиций по проекту - 132 млн евро.

"Энел Россия" - один из наших стратегических партнеров в реализации масштабной программы развития ветроэнергетики на Дону. Это новая для региона отрасль с большим инвестиционным потенциалом. Для строительства ветропарков <...> имеются все условия" - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Еще одно соглашение подписано с компанией "Новавинд" (дивизион ГК "Росатом", отвечающий за реализацию программ в новой энергетике), оно касается строительства ветряных электростанций и организации сборочного производства компонентов ветроустановок в Волгодонске.

"Мы планируем локализовать в Волгодонске производство ступицы, гондолы, генератора и системы охлаждения ветроустановки по технологии нашего голландского партнера - компании Lagerwey. К 2020 году степень локализации производства составит порядка 80%. Серийная мощность производства - 100 турбин в год. <...> Cоглашение <...> позволяет нам оперативно проработать возможность строительства ветроэлектростанций в регионе расположения основного производства, что упрощает логистику программы на начальном этапе освоения эксплуатационных технологий", - сказал гендиректор "Новавинд" Александр Корчагин.

По его словам, предварительный объем инвестиций по проектам оценивается в 15 млрд рублей. Сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок планируется запустить на заводе "Атоммаш" в Волгодонске уже в 2018 году.

Развитие ветроэнергетики в Ростовской области

По словам гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, в Ростовской области локализовано четверть всех российских проектов в сфере ветроэнергетики, общий объем инвестиций в них оценивается в 100 млрд рублей.

"Это касается как строительства ветропарков, так и производства оборудования для строительства этих ветропарков. <...> Одно из требований - чтобы уровень локализации производства оборудования [для ветроэнергетики] в результате кооперации с иностранными партнерами стартовал с 70-80% и достигал 90%", - сказал Бураков ТАСС.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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