Псковская область решила проблему размещения детей военнослужащих в детсадах

Михаил Ведерников также взял на личный контроль вопрос трудоустройства жен военнослужащих

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области решили проблему размещения детей военнослужащих в детских садах, сообщил в четверг в интервью ТАСС на Российском экономическом форуме в Сочи врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Как сообщалось ранее, 2 февраля главы семи регионов РФ на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу обещали решить проблему размещения детей военных в дошкольных учреждениях в течение текущего года.

"По 21 человеку, которые стояли в очереди, оперативные решения приняты - этой очереди сейчас нет. Все дети досрочно в детские сады устроены", - сказал Ведерников.

Он добавил, что также взял на личный контроль вопрос трудоустройства жен военнослужащих. "У нас этой проблемы в принципе не стоит - всем, кто обращался в службу занятости, было предложено по нескольку вариантов трудоустройства. Сейчас 37 жен военнослужащих изъявили желание работать - им всем будут сделаны предложения по работе в соответствии с уровнем их квалификации и образования", - отметил врио губернатора.

Всего в Псковской области располагается более 30 войсковых частей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.