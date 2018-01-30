Минпромторг ожидает вхождения ОАК в Ростех в этом году

Решение по этому вопросу должны принять правительство и президент
СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может войти в состав госкорпорации "Ростех" в этом году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Конечно, ожидаем в этом году", - сказал он.
Ранее представитель ОАК говорил ТАСС, что корпорация будет интегрирована в структуру Ростеха в установленные сроки, если данное решение будет принято правительством и президентом.
В начале февраля глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что решение не принято, госкорпорация ждет соответствующего указа президента РФ. Чемезов также отказался комментировать возможные схемы финансирования ОАК.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.
Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.