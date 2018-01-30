Минпромторг ожидает вхождения ОАК в Ростех в этом году

Решение по этому вопросу должны принять правительство и президент

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может войти в состав госкорпорации "Ростех" в этом году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. "Конечно, ожидаем в этом году", - сказал он.